لماذا الثعابين تأكل بعضها البعض؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكل الثعابين بعضها البعض سلوك لوحظ في أنواع مختلفة من الثعابين، لكن هذه الظاهرة ليست مجرد حدث عشوائي ولكنها استراتيجية بقاء موثقة جيدًا.

أحد أكثر الثعابين آكلة الثعابين شهرة هو الكوبرا الملكية ( Ophiophagus hannah)، والتي يعني اسمها "آكل الثعابين"، بحسب timesofindia.

توجد الكوبرا الملكية في أجزاء من الهند وجنوب الصين وجنوب شرق آسيا، وهي تفترس في المقام الأول الثعابين الأخرى، بما في ذلك الأنواع السامة مثل الكرايت والكوبرا الأخرى.

يساعد هذا التفضيل الغذائي في تقليل المنافسة على الغذاء ويضمن إمدادًا ثابتًا من الفرائس.

يمكن أن يصل طول الكوبرا الملكية إلى 18 قدمًا، ما يجعلها أطول الثعابين السامة في العالم.

حجمها المثير للإعجاب وسمها القوي يجعلها مفترسات هائلة، وقادرة على اصطياد الفرائس الكبيرة.

ومن الأمثلة البارزة الأخرى الثعابين الملكية الشرقية (Lampropeltis getula)، وهي أصلية في أمريكا الشمالية.

وتشتهر هذه الثعابين بمناعتها ضد سم الثعابين الأخرى، مثل الأفاعي الجرسية، ما يسمح لها بافتراس هذه المخلوقات الخطيرة.

غالبًا ما توجد الثعابين الملكية في مجموعة متنوعة من الموائل، من الغابات إلى المراعي، وقدرتها على استهلاك الثعابين الأخرى تمنحها ميزة كبيرة في البرية.

إنها ثعابين قابضة، ما يعني أنها تقتل فريستها بالالتفاف حولها وخنقها، وهذه الطريقة فعالة بشكل خاص ضد الثعابين الأخرى، والتي غالبًا ما تكون غير قادرة على الهروب من لفائف الثعبان الملكي القوية.

سر أكل الثعابين بعضها البعض

تلتهم الثعابين أفرادًا من فصيلتها، ويمكن أن يحدث هذا بسبب ندرة الغذاء والإجهاد والنزاعات الإقليمية، على سبيل المثال، لوحظ أن ثعبان الصخور الأفريقي (Python sebae) يمارس هذا السلوك في البرية.

في عام 2013، وثقت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا حالات حيث افترست الثعابين الأكبر حجمًا أفرادًا أصغر حجمًا، خاصة خلال أوقات نقص الغذاء.

غالبًا ما تكون هذه الحالات مدفوعة بالحاجة إلى البقاء في ظروف قاسية حيث يكون الطعام نادرًا.

ويعد ثعبان الصخور الأفريقي أحد أكبر أنواع الثعابين في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 20 قدمًا، حجمه وقوته يجعله قادرًا على التغلب على الثعابين الكبيرة الأخرى وافتراسها.

كما تم توثيق سلوك أكل الثعابين الناتج عن الإجهاد، ففي الأسر، قد تلجأ الثعابين إلى أكل بعضها البعض إذا تم الاحتفاظ بها في ظروف مكتظة أو غير مناسبة.

وتم تسليط الضوء على ذلك في دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة "Herpetological Review"، والتي أفادت بحالات أكل لحوم الثعابين الأسيرة بسبب الإجهاد وظروف الموائل غير الملائمة.

ووجدت الدراسة أن الثعابين المحفوظة في حاويات صغيرة ذات أماكن اختباء محدودة كانت أكثر عرضة لإظهار سلوك أكل بعضها البعض، وهذا يؤكد على أهمية توفير مساحة كافية وإثراء بيئي للثعابين الأسيرة لتقليل التوتر ومنع مثل هذه السلوكيات.

التأثيرات البيئية والتطورية

إن ممارسة أكل الأفاعي لها آثار بيئية وتطورية كبيرة، فمن خلال افتراس الثعابين الأخرى، تساعد الأنواع الآكلة للأفاعي في التحكم في أعداد فرائسها، والحفاظ على التوازن داخل النظام البيئي.

كما يعمل هذا السلوك على تقليل المنافسة على الموارد، ما يسمح للثعبان المفترس بالازدهار في بيئته، على سبيل المثال، يساعد النظام الغذائي لأفعى الكوبرا الملكية المكونة من الثعابين الأخرى في الحفاظ على أعداد الثعابين السامة تحت السيطرة، ما يقلل من خطر لدغات الثعابين على البشر والحيوانات الأخرى في المنطقة.

ومن منظور تطوري، تشير القدرة على استهلاك الثعابين الأخرى، بما في ذلك السامة، إلى مستوى عالٍ من التكيف والتخصص، على سبيل المثال، فإن مقاومة أفعى الكوبرا الملكية للسم واستراتيجيتها في الصيد هي نتيجة لملايين السنين من التطور، ما مكنها من احتلال مكانة فريدة في شبكة الغذاء، وعلى نحو مماثل، فإن مناعة الأفعى الملكية الشرقية لسم الأفعى الجرسية هي ميزة تطورية تسمح لها باستغلال مصدر غذائي لا تستطيع الحيوانات المفترسة الأخرى استغلاله، تسلط هذه التكيفات الضوء على التنوع المذهل وتعقيد سلوك الثعابين وتطورها.

في العصر الحديث، لا يزال الانبهار بسلوك الثعابين يأسر العلماء وعامة الناس على حد سواء، غالبًا ما تسلط الأفلام الوثائقية ودراسات الأبحاث الضوء على هذه السلوكيات، مما يوفر رؤى حول الحياة المعقدة لهذه الزواحف.

على سبيل المثال، عرضت سلسلة "Planet Earth II" التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية مشهدًا دراميًا لأفعى الملك وهي تصطاد وتأكل أفعى الجرسية، ما يبرز الواقع الوحشي للطبيعة في كثير من الأحيان، تساعد مثل هذه التصويرات في زيادة الوعي بأهمية الثعابين في النظم البيئية والحاجة إلى الحفاظ عليها.

ويتضمن فهم سبب أكل الثعابين لبعضها البعض استكشاف مجموعة من العوامل العديدة، سواء كان الأمر يتعلق بالنظام الغذائي المتخصص لأفعى الكوبرا الملكية أو أكل لحوم البشر الناجم عن الإجهاد الذي لوحظ في الأسر، فإن هذه السلوكيات تسلط الضوء على قدرة الثعابين على التكيف واستراتيجيات البقاء، مع استمرار البحث، يمكننا أن نتوقع اكتشاف المزيد عن هذه المخلوقات الرائعة وسلوكياتها الفريدة.

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