هذا ما يحدث لكبدك وقلبك عند تناول الموز الأسود.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتقد العديد من الأشخاص أن الموز ذو القشرة السوداء له فوائد صحية مضاعفة مقارنة بالموز الأصفر، يرتكز هذا الاعتقاد على فكرة أن البقع السوداء تشير إلى زيادة في محتوى الموز من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مفيدة لصحة القلب والكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ القشرة السوداء للموز هي نتيجة تغييرات كيميائية طبيعية تؤدي إلى تغيير لون القشرة، وترفع من مستويات السكر في الثمرة من الداخل، بالإضافة إلى زيادة مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، مما يدعم صحة القلب والكبد ويحميهما من الأمراض المزمنة.

وأضاف "صلاح" لـ"الخليج 365" أنّ مضادات الأكسدة الزائدة تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم، مما يدعم وظائف الكبد ويساعده في التخلص من السموم بشكل فعال، كما أن مزيج البوتاسيوم ومضادات الأكسدة يعزز وظائف القلب ويحمي من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة تناول ثمرة أو اثنتين من هذا الموز كحد أقصى في اليوم، بسبب حلاوته الزائدة، مما قد يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة السعرات الحرارية، وبالتالي يتسبب في السمنة.

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