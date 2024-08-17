بعد انتشار الشاي المغشوش.. كيف تميز بين الأصلي والمقلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية تمكن جهاز حماية المستهلك مؤخرًا من ضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة الشاي، مما أدى إلى موجة من الجدل بين المستهلكين الذين كشفوا عن مفاجأة غير متوقعة.

التفاصيل بدأت عندما رصد "حماية المستهلك" المصنع الذي كان يعيد تعبئة الشاي في عبوات جديدة، دون الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وعلى الفور، قامت السلطات بضبط المصنع وإغلاقه للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها.

المثير للدهشة هو أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبلغوا عن تجاربهم مع الشاي الذي اشتروه من محال مختلف، كان الشاي بطعم متغير ورائحة غريبة، وهو ما دفعهم للتساؤل عن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من نفس الماركة.

وقدم الدكتور سامي عادل، خبير التغذية، خلال حديثه مع "الخليج 365" مجموعة من النصائح التي تساعد في التفرقة بين الشاي الأصلي والمغشوش، والتي جاءت كالآتي:

التحقق من المظهر

الشاي الأصلي يتميز بنكهته ورائحته الطبيعية، بينما الشاي المغشوش غالبًا ما يظهر بلون باهت أو غير متجانس، وعند فحص أوراق الشاي، ينبغي أن تكون الأوراق كاملة ومتجانسة دون وجود قطع صغيرة أو تكتلات.

اختبار الطعم والرائحة

الشاي الأصلي يمتاز برائحة مميزة ونكهة غنية، وإذا لاحظت أن الشاي الذي تشتريه له طعم غريب أو رائحة كيميائية، فقد يكون مغشوشًا.

إجراء اختبار الماء

يمكن إجراء اختبار بسيط باستخدام الماء، عن طريق غلي الماء وصب الشاي فيه، والانتظار لمدة دقائق، وبعدها الشاي الأصلي سيعطي لونًا متجانسًا وواضحًا، بينما الشاي المغشوش قد يظهر لونًا غير طبيعي أو عكرًا.

التحقق من العلامة التجارية والتغليف

الشاي الأصلي عادةً ما يكون له تغليف محكم وملصق واضح يوضح تاريخ الصلاحية ومعلومات المنتج، بينما الشاي المغشوش غالبًا ما يأتي بتغليف رديء أو علامات تجارية غير معروفة.

تجربة اختبار الرغوة

قم بعمل اختبار بسيط على الشاي بوضعه في كوب من الماء الساخن ومراقبة الرغوة، فالشاي الأصلي عادةً ما ينتج رغوة قليلة، بينما المغشوش قد ينتج رغوة غير طبيعية وكثيفة بسبب وجود مواد مضافة.

هذا ما يحدث لقلبك وكبدك عند تناول التين الشوكي.. مفاجأة

عدو خفي في بيتك.. مشروب يدمر صحة الكبد والسكر

تظهر أثناء تناول الطعام.. علامات تحذيرية تكشف إصابتك بالسرطان

الحظ يطرق باب 5 أبراج فلكية قبل انتهاء أغسطس.. هل أنت منهم؟

فلوس والحظ هيجري وراهم.. 4 أبراج الأكثر حظا الفترة القادمة