الامارات | الصيد.. رحلة الإماراتيين المشوّقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أغسطس 2024

أسباب كثيرة تجعل مهنة الآباء والأجداد لا تنقرض.

فالوفاء الذي جُبلت عليه النفوس يجعل مهنة الصيد دائماً محطّ عيون الأحفاد، إن لم يكن لأجل كسب العيش فلأنها جزء أساسي من التراث والعادات التي تجري في عروق الإماراتيين مجرى الدم، فأبناء هذه السواحل فُطموا على أطراف الماء، وتفتحت عيونهم على صيد اللؤلؤ قبل صيد السمك، وعلى ربط المراكب قبل أن تغفو العين. وكما كانت التجارة «رحلة الشتاء والصيف» كان الصيد رحلة الفجر المهيبة والمُشوقة التي يُعدّ لها الصيادون العدّة ويؤلفون لها الأغاني.