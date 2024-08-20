ماذا يخبرك لون لسانك عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اللسان أكثر من مجرد عضو للتذوق والبلع، فهو نافذة تكشف عن صحتك العامة، فشكل لسانك بمثابة مرآة تعكس حالتك الصحية الداخلية، وفقا لموقع "theconversation".

لسان الفراولة

إذا لاحظت أن لسانك أصبح أحمر اللون وكأنه مغطى ببذور الفراولة، هذه الحالة، تُعرف باسم "لسان الفراولة"، وهي مؤشرا على عدة أمراض، أبرزها الحمى القرمزية: هي عدوى بكتيرية شديدة العدوى تصيب الحلق وتسبب طفحا جلديا.

وإذا تُركت دون علاج، تؤدي الحمى القرمزية إلى مضاعفات مثل الحمى الروماتيزمية، كما يشير "لسان الفراولة" أيضا إلى مرض "كاواساكي"، وهو اضطراب التهابي خطير.

رؤية "لسان الفراولة" في متلازمة الصدمة السامة، وهي حالة طارئة نادرة تهدد الحياة، وتنشأ الحالة نتيجة لغزو البكتيريا من الجلد للجسم، وإطلاق سموم ضارة، وتشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات وطفح جلدي مميز يشبه "ورق الصنفرة".

اللسان الأسود المشعر

هذه الحالة عادة ما تكون مؤقتة وغير ضارة، وتختفي بمرور الوقت، ويمكن التخلص منها عن طريق تنظيف الفم واللسان بانتظام.

اللسان الجغرافي

هو حالة تسبب ظهور بقع حمراء محاطة بحواف بيضاء على سطح اللسان، ما يجعله يشبه الخريطة.

هذه الحالة ليست معدية ولا تسبب أي مشاكل صحية خطيرة، ولكنها قد تسبب بعض الانزعاج.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أي تغير غير طبيعي في لون أو شكل لسانك، فمن الضروري استشارة الطبيب، لطلب بعض الفحوصات لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب.

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