الزبيب أم العنب.. هل الفواكه المجففة قيمتها الغذائية أعلى؟ طبيب يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية يقول، عندما نجفف الفاكهة، فإننا نسحب منها الماء بشكل كبير، هذا التركيز يؤدي إلى زيادة نسبة بعض العناصر الغذائية مثل الألياف والسكريات والمعادن في كمية معينة من الفاكهة المجففة مقارنة بالطازجة.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، إن تجفيف و سحب الماء من الفواكه يجعلها تحتوي على قيمة غذائية أعلى لكل وحدة وزن مقارنة بالفواكه الطازجة.

السبب في ذلك يعود إلى إزالة الماء، مما يؤدي إلى تركيز العناصر الغذائية في الفاكهة المجففة كالزبيب والتين والمشمش.

لماذا يعطي التجفيف قيمة غذائية أعلى؟

زيادة تركيز المغذيات

عند إزالة الماء من الفاكهة، تصبح العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف أكثر تركيزًا.

على سبيل المثال، 100 جرام من الفاكهة المجففة تحتوي على كميات أعلى من الفيتامينات والمعادن مقارنة بـ 100 جرام من الفاكهة الطازجة.

السعرات الحرارية

بسبب تركيز السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة بعد التجفيف، تزداد كمية السعرات الحرارية لكل جرام من الفاكهة المجففة مقارنة بالطازجة.

الألياف

الفواكه المجففة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يعزز فوائدها لصحة الجهاز الهضمي.

يجب الانتباه إلى أن بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين C قد تتأثر وتقل خلال عملية التجفيف، لذلك، بينما تزداد بعض العناصر الغذائية، قد يفقد البعض الآخر جزءًا من قيمته.

الفواكه المجففة تكون أعلى في القيمة الغذائية بسبب تركيز العناصر الغذائية بعد إزالة الماء، ولكن يجب استهلاكها بحذر نظرًا لارتفاع محتوى السعرات الحرارية والسكر.

هناك عدة عوامل تؤثر على القيمة الغذائية للفاكهة المجففة

فقدان بعض الفيتامينات

بعض الفيتامينات، خاصة تلك القابلة للذوبان في الماء، قد تتأثر سلبًا بعملية التجفيف وتفقد جزءًا من قيمتها.

إضافة السكر

غالبًا ما يضاف السكر إلى الفواكه المجففة لتحسين المذاق، مما يزيد من محتواها من السعرات الحرارية.

الأكسدة

التعرض للهواء والحرارة أثناء عملية التجفيف قد يؤدي إلى أكسدة بعض العناصر الغذائية وتقليل فعاليتها.

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