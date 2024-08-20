عارضة أزياء تضع "أغرب قناع" على وجهها: "سمعت أنه يمنع الشيخوخة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت عارضة الأزياء البرازيلية "ديبورا بيكسوتو" لانتقادات شديدة من الأطباء بسبب روتينها الغريب للعناية بالبشرة والذي يتضمن وضع برازها على وجهها.

وأوضحت البالغة من العمر 31 عاما والتي يتابعها أكثر من 660 ألف شخص على إنستجرام، إن هذا كان أغرب شيء فعلته في حياتها لكن بشرتها كانت متوهجة.

وفي الفيديو، شوهدت وهي تفتح حاوية مليئة بالبراز الخاص بها ثم وضعته على وجهها وبعد ذلك أزالته ووضعت بعض الكريمات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" وموقع "تايمز أوف إنديا".

وفي الوقت نفسه، وضعت مشبك على أنفها لطرد الرائحة الكريهة.

وقالت: "لقد نجح الأمر معي وتوقفت بشرتي عن التقشر".

وأضافت: "سمعت أن قناع البراز يسهم في منع الشيخوخة".

وانتقد الأطباء الفيديو وقالوا إنه لا يوجد أي دليل علمي وراء هذا الروتين الغريب.

وقالت الدكتورة صوفي مومن أخصائية الأمراض الجلدية البريطانية: "هذا أغرب اتجاهات العناية بالبشرة التي صادفتها، وقد يسبب قناع البراز عدوى بكتيرية وفيروسية وتسمم غذائي واحمرار وعدم راحة".

وأوضحت: "يحتوي البراز على مجموعة كبيرة من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، بما في ذلك الإشريكية القولونية والسالمونيلا والديدان الطفيلية، والتي يمكن أن تسبب التهابات وأمراض خطيرة".

وأضافت: "وضع البراز على الوجه يمكن أن يؤدي إلى إدخال هذه المسببات للأمراض إلى الجسم من خلال الجروح الصغيرة أو الأغشية المخاطية، ما يؤدي إلى التهابات جلدية شديدة أو أمراض جهازية".

وعلق المستخدمون على مقطع الفيديو الخاص بها باشمئزاز.

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