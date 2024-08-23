الامارات | مقتل فنان عراقي على يد شقيق زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أغسطس 2024

تناقلت الصحف العراقية خبرا صادما لمحبي الفنان براق المهنا، بقتله على يد شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية.

أفاد مصدر أمني حسب التقارير العراقية، أن القوات الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ بإطلاق نار، وعثرت على الضحية، براق مهنا، داخل سيارته، وكشفت التقارير أن سبب الوفاة هو التعرض لعدة طلقات نارية من قبل شخص مسلح يستقل دراجة نارية، أسفر عن مقتله في الحال في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وأكد شهود العيان أن القاتل هو شقيق زوجته الذي أطلق النار باستخدام سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، بسبب خلافات عائلية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تحديد هوية المحرضين على القتل، وهما والد القاتل وزوجة الفنان براق المهنا، وتم القبض عليهما وإيداعهما في مركز شرطة حي الجهاد لحين اكتمال التحقيقات، من فحص هواتف والد القاتل وزوجة الراحل، وتبين أنهما أرسلا واتصلا بالقاتل وطلبا منه الحضور إلى منزلهما وحدث شجار كبير بينهم.

وكشف شقيق براق المهنا في تصريحات للصحف المحلية العراقية تفاصيل الواقعة قائلًا: "ذهب براق لرؤية أطفاله، لكن تفاجئنا بوجود خلاف بينه وبين أخوة زوجته أدى لتكسير أسنانه، وعند خروجه من منزلهم كان شقيق زوجته قد نصب كمين له ليرديه قتيلا برصاصة اخترقت قلبه.. بهذه الطريق مات براق وترك الحسرات على شبابه في قلب أهله".

واشتهر المطرب براق المهنا في وطنه العراق منذ طفولته بسبب غنائه "يا حريمة"، وشارك بعدها في عدد من برامج المواهب العراقية، وتابعه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.