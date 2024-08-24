الامارات | «دوفيل السينمائي» يطفئ شمعته الـ 50 بحضور كثيف للنجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك عدد كبير من النجوم من بينهم فرانسيس فورد كوبولا ومايكل دوغلاس وناتالي بورتمان، في الدورة الـ50 لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية التي تُقام في سبتمبر المقبل في شمال فرنسا، وتُشكّل احتفالاً بمرور نصف قرن على انطلاق هذا الحدث الذي يتيح اكتشاف المواهب السينمائية المستقبلية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

ويطفئ المهرجان شمعته الـ50 في الدورة التي تُقام من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل بحضور بارز، بعدما أدى إضراب الممثلين في هوليوود العام المنصرم إلى غياب الكثير من الضيوف عن الدورة الـ49.

وسيكون الممثل والمنتج الأميركي مايكل دوغلاس ضيف الشرف وسيفتتح المهرجان ويُمنح جائزة فخرية عن مجمل مسيرته الفنية، فيما سيواكب المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا عرض فيلمه الجديد «ميغالوبوليس» Megalopolis.

كذلك ينال جوائز فخرية كلّ من ناتالي بورتمان الحائزة جائزة الأوسكار وميشيل ويليامز وجيمس غراي ومخرج الأفلام الوثائقية فريدريك وايزمان.

وقال مدير البرمجة في المهرجان جيروم لاسير: «نعتبر أنفسنا ملاذاً للسينما الأميركية المستقلة وممهدي أرضية لها»، مذكّراً بأن «جيسيكا تشاستين وراين غوسلينغ وكزافييه نولان لم يكونوا معروفين جيداً عندما أتوا للمرة الأولى» إلى دوفيل.

وتضم قائمة الأفلام المتنافسة في المسابقة بالفعل ثمانية أفلام هي الأولى لمخرجيها من بين 14 عملاً مشاركاً.

وأوضح لاسير أن «الموضوع الرئيس هذه السنة هو البنوة، ما سنتركه لأبنائنا». ورأى أن «الأهم هو تكريم المخرجين الذين لم تكن لتوجد سينما من دونهم».

وستتاح للجمهور مشاهدة فيلم «أنورا» للمخرج شون بيكر الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي لسنة 2024، إضافة إلى أحدث أفلام باولو سورينتينو «بارتينوبيه»، وميشال هازانافيسيوس «ذي موست بريشوس أوف كوموديتيز»، والثلاثة سيحضرون المهرجان، إضافة إلى جديد تيم بيرتون «بيتلجوس بيتلجوس».