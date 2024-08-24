نظام غذائي من عنصرين فقط لإنقاص الوزن.. دراسة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تبحث عن نظام غذائي سهل التطبيق وفعال لإنقاص الوزن؟ قد يكون هذا الاكتشاف الجديد هو الحل الذي تبحث عنه، وهنا فريق من الباحثين كشفوا عن نظام غذائي جديد يعتمد على عنصرين غذائيين فقط، ويعد بتسريع عملية فقدان الوزن.

كيف يمكن لهذا النظام البسيط أن يحول حياتك

قد يكون نظام iDip هو الجواب الذي تبحث عنه هذا النظام الغذائي المبتكر يعتمد على مبدأ بسيط ولكنه فعال: التركيز على البروتين والألياف، وفق ديلي ميل.

بفضل هذين العنصرين الغذائيين الأساسيين، ستشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بسهولة.

كما أثبت نظام iDip فعاليته في مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن.

في دراسة أجريت على مجموعة من 22 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، تمكن 41% منهم من خسارة 12.9% من وزن أجسامهم في المتوسط خلال عام واحد.

هذا الإنجاز المذهل يعود إلى التركيز على عنصرين أساسيين هما البروتين والألياف، اللذين يعملان معًا على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام iDip الدعم النفسي اللازم من خلال ورش العمل والاستشارات الفردية، مما يساعد الأفراد على التغلب على التحديات والالتزام بخطة النظام الغذائي على المدى الطويل."

أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين شهدوا تحسنًا ملموسًا في الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأولى كانوا أكثر حماسًا للاستمرار في النظام الغذائي، مما أدى إلى تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل. هذا يدل على أن الدعم النفسي والمتابعة المستمرة يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح في أي نظام غذائي، وليس فقط نظام iDip.