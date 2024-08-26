الامارات | فرح في مصر يتحول إلى معركة .. لأن الأكل لم يكفِ المعازيم ! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقلب عرس في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة القليوبية في مصر إلى حرب فعلية لأن الأكل لم يكن كافياً للضيوف والمعازيم.

فقد وثقت الكاميرات مشاجرة بالغة العنف استخدمت فيها العصي والهراوات نشبت في أحد الأفراح بمنطقة مسطرد، بسبب عدد الوجبات الذي لم يتوافق مع أعداد الحضور، وحمل عدد من الضيوف الكراسي وألقوها على بعضهم بعضا رغم تدخل المصلحين لإنهاء الشجار حتى لا يفسدوا جو الفرحة والبهجة على العروسين في ليلة العمر.

بل إن أحد المعازيم استخدم طفاية حريق لإنهاء المشاجرة بين الحاضرين، كما ظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية بين المصريين على مواقع التواصل.

في حين قال شاهد عيان أن المكان كان يضم قاعتي أفراح كانتا تشهدان حفلي زفاف، فوقع شجار بين بعض معازيم الفرح الأول ومعازيم الفرح الثاني.

وتابع إن سبب المشاجرة هو معاكسة شاب من الفرح الأول ومضايقته لفتاة من معازيم الفرح الثاني.

يذكر أن فيديو المشاجرة الذي نشره موقع "أخبار اليوم" المصري انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وسط انتقادات حادة لمثل هذه التصرفات التي قلبت فرحة عروسين إلى ذكرى بشعة.