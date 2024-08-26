بعد تتويجها بـ لقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. 30 صورة ومعلومات عن مريم عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت مريم عوض بـ لقب ملكة جمال مصر 2024 للمتزوجات مساء أمس الأحد في أحد فنادق القاهرة.

شهد حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024 تنافسا قويا بين 23 متسابقة، حيث أذهلن الحضور بجمالهن وأناقتهن ومواهبهن المتنوعة.

وترأست لجنة التحكيم الدكتورة أمال رزق، إلى جانب الفنانة حورية فرغلي، والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي.

وتألقت مريم بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، تميز بأنه مزينا بالتطريزات اللامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز 7 معلومات عن ملكة جمال مصر 2024 للمتزوجات مريم عوض لا تعرفونها، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم عوض.

من مواليد القاهرة.

باحثة في الأحياء الدقيقة.

أعلنت زواجها في يوم 16 أكتوبر 2020.

تمتلك صالون تجميل.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 4000 متابع.

تم اختيارها ملكة جمال مصر 2024 للمتزوجات مساء أمس.

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