العلبة وصلت لـ 4 آلاف جنيه.. أسعار حلاوة المولد تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحتفل العالم الإسلامي يوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر المقبل، بالمولد النبوي الشريف، الذي يعتاد فيه معظم المصريين الاحتفاء عن طريق تناول حلويات المولد.

وتشهد أسعار حلويات المولد هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، حيث تخطى سعر بعض العلب 4 آلاف جنيه، وهو ما أثار جدلاً بين المواطنين الذين اعتادوا شرائها بأقل من ذلك في العام الماضي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أسعار حلاوة المولد حسب النوع، وفقًا لآخر العروض المطروحة في الأسواق.

إيتوال

يُباع في إيتوال علبة صفيح تشبه علبة المجوهرات، مكونة من 45 قطعة كبيرة من حلاوة المولد تُسمى "المحروسة"، بسعر 4200 جنيه.

كما توجد علبة أخرى تضم 75 قطعة متوسطة الحجم تُسمى "صندوق المحروسة"، بسعر 2950 جنيهًا.

أما صينية المولد VIP فتضم 34 قطعة بأحجام مختلفة، بسعر 2700 جنيه.

العبد

يُباع في العبد علبة هدايا باللون الأخضر تحتوي على 30 قطعة بحجم مختلف، بسعر 2600 جنيه.

كما توجد علبة هدايا باللون الفضي تحتوي على 26 قطعة صغيرة بسعر 2000 جنيه.

وتوجد أيضًا علبة هدايا باللون النبيتي تحتوي على قطع صغيرة من حلاوة المولد، وسعرها 1500 جنيه.

تسيباس

يُباع في تسيباس حلاوة المولد في علبة تُسمى "فاخر كبير"، تضم 35 صنفًا على 63 قطعة، تتنوع أحجامها بين الكبير والمتوسط، وسعرها 2150 جنيهًا.

كما توجد علبة أخرى تُسمى "فاخر وسط" تضم 31 صنفًا على 46 قطعة، تتنوع أحجامها بين المتوسط والصغير، وسعرها 1440 جنيهًا.

أما العلبة الثالثة فتُسمى "فاخر صغير"، وتضم 26 صنفًا على 33 قطعة صغيرة، وسعرها 985 جنيهًا.

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