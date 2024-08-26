عدو قاتل على مائدتك.. تناول هذه الأطعمة يدمر الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - الكبد والكلى هما عضوان مهمان للجسم، يقومان بوظائف أساسية للحفاظ على صحتة الإنسان، ومن الضروري الحفاظ عليهما واتباع نظام غذائي جيد لتجنب المشكلات الصحية الخطيرة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من الأطعمة، عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تدمر كلا من الكبد والكلى.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تلك الأطعمة تشمل "الوجبات الغنية بالأملاح، والأطعمة الجاهزة الغنية بالمواد المصنعة، وبعض المشروبات مثل الكحول والمشروبات الغازية، التي لها تأثير كبير على هذين العضوين".

وأكدت ضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على زيوت مهدرجة والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلية، وتناولها بكميات بسيطة قدر المستطاع.

وقدمت قائمة بأطعمة أخرى يجب الابتعاد عنها، مثل:

- النقانق.

- المخللات.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر عالية.

- الأطعمة المعلبة.

- الصلصة الجاهزة والكاتشب.

واختتمت بالإشارة إلى أن كل هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الأملاح والمواد الحافظة التي تضر الكبد والكلى، لذا يجب الحرص عند استخدامها.

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