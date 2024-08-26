قنبلة موقوتة.. هذا ما يحدث للكبد والكوليسترول عند تناول أجنحة الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أجنحة الدجاج من الأطعمة الشهية التي يحبها الكثيرون، نظرًا لانخفاض سعرها وقيمتها الغذائية العالية، ولكن يتساءل البعض عن تأثيرها على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن أجنحة الدجاج غنية بالبروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء الأنسجة في الجسم، كما تعزز طاقة الجسم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أجنحة الدجاج تحتوي على دهون مشبعة تزداد عند قليها في الزيت، مما يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن والكبد، وقد ينتج عن ذلك الإصابة بالكبد الدهني، كما أن هذه الدهون تزيد من عبء الكبد في التخلص من مستويات الكوليسترول الضارة، مما يزيد من خطر تلف الكبد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الدهون المشبعة ترفع من مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، وخاصة الضار، مما يزيد من خطر ترسبه على جدران الشرايين وقد يؤدي إلى انسدادها، وهو ما يعزز خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي ختام حديثه، نصح "صلاح" بضرورة تناول أجنحة الدجاج بحرص وتجنب الإفراط فيها، والحرص على طهيها بشكل صحي، من خلال تناولها مسلوقة أو مشوية لتفادي المخاطر.

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