20 صورة ساحرة لصاحبة لقب ملكة جمال مصر الدولية 2024 - من هي زينة عماد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حصلت "زينة عمارة" على لقب "ميس جراند إنترناشونال 2024"، المعروف باسم "ملكة جمال مصر الدولية" في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، والذي أقيم في إحدي الفنادق القاهرة.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة وساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج بقصة "الكب"، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياج بالألوان الترابية.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وسلسلة.

وشهد حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024 منافسة بين 23 متسابقة تألقن بعرض مواهبهن وجمالهن أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من المشاهير.

وتضمنت لجنة التحكيم الدكتورة أمال رزق،بالإضافة إلى الفنانة حورية فرغلي، الإعلامية ياسمين الخطيب، وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز 7 معلومات عن زينة عمارة وإطلالاتها التي خطفت بها الأنظار:

زينة عمارة.

تتسم زينة بجمالها وإطلالاتها الساحرة التي تخطف الأنظار دائما بها

تعرف نفسها أنها ملكة جمال مصر الدولية على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

تهتم بنشر صورها على صفحاتها الشخصية بإطلالات مختلفة.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 7000 متابع.

تعشق زينة وتوثق صور رحلاتها عبر موقع "إنستجرام".

حصدت على لقب "ميس جراند إنترناشونال 2024" مساء أمس الأحد.

إطلالات ساحرة لـ زينة عماد:

فستان أحمر

تألقت زينة بفستان طويل باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

فستان تايجر

وفي إطلالة أخرى تألقت مرتدية فستانا طويلا من خامة التايجر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود وحذاء باللون البيج، بالإضافة إلى، ارتداء إكسسوارت مكونة من سلسة، وأسورة، وحلق.

توب أبيض

وظهرت أيضا مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون باللون البيج، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدل.

جاكيت أسود

بينما تألقت في إطلالة أخرى بجاكيت أسود من خامة الجلد، ونسقت أسفله توب وجيب وحذاء بنفس اللون، مع مكياج بدرجات النيود، وشعر منسدلا على الجانبين.

كارديجان

وظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية كارديجان باللون البني، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، مع مكياج ناعم، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من سلسلة وحلق، وساعة يد.

فستان متعدد الألوان

وتألقت بفستان طويل متعدد الألوان، واختارت تسريحة الشعر المنسدل مع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

اقرأ أيضا:

22 صورة من حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024 بعد فوز سلمى علي

بعد فوزها بـ لقب ملكة جمال مصر 2024.. 30 صورة ساحرة لـ سلمى علي

بعد فوزها باللقب.. معلومات عن سلمى علي ملكة جمال مصر 2024