ما أسباب وأعراض طنين الأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مشكلة طنين الأذن المزعجة والتي تؤثر على نوعية حياتهم، فما أسباب وأعراض هذا المرض؟

ما هو طنين الأذن؟

طنين الأذن هو عبارة عن سماع أصوات مزعجة في الأذن دون وجود مصدر صوت خارجي، هذه الأصوات تكون على شكل رنين، صفير، أو حتى صوت نبضات القلب، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

أسباب طنين الأذن

تتنوع أسباب طنين الأذن ويمكن تصنيفها إلى عدة مجموعات:

أمراض الأذن، مثل تراكم شمع الأذن، وجود أجسام غريبة، أو التهابات الأذن الوسطى.

أمراض الأنف والحنجرة، مثل التهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

أمراض الأذن الداخلية: مرض منيير، تصلب الأذن الوسطى، واضطرابات مرتبطة بالعمر.

أسباب عصبية، مثل الأورام، التصلب المتعدد، أو مشاكل في الدماغ.

أسباب أخرى، مثل التعرض للضوضاء العالية، تناول بعض الأدوية، ارتفاع ضغط الدم، وبعض المشكلات الصحية الأخرى.

أعراض طنين الأذن

سماع أصوات مزعجة في الأذن.

صعوبة التركيز والنوم.

التوتر والقلق.

الاكتئاب.

تشخيص طنين الأذن

لتشخيص طنين الأذن، يُجرى الطبيب فحص بدني شامل للأذن، وسماع التاريخ الطبي للمريض، ويحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات مثل:

فحص السمع.

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.

فحوصات الدم.

متي يجب الذهاب للطبيب؟

وللتخلص من طنين الأذن يجب مراجعة الطبيب المختص، وإذا كان الطنين مصحوبا بالغثيان والتقيؤ والدوخة، فيجب مراجعة طبيب الأعصاب.

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