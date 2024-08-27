لخفض مستويات الكوليسترول.. 5 مشروبات صباحية احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات التي نتناولها يوميا تؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، وذلك بفضل احتوائها على مكونات طبيعية تُسهم في خفض مستوياته.

وفقا لموقع "health" إليك 7 مشروبات صباحية مذهلة تساعدك على تحقيق هذا الهدف.

الشاي الأخضر

يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى خفض مستوى الكوليسترول الضار، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة "الكاتيكين".

عصير الشوفان

مصدرا جيدا للألياف القابلة للذوبان، والمعروفة بقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

عصير البنجر

البنجر غني بالنترات الغذائية، التي تُسهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، وبالتالي ضبط مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ماء الليمون

من المشروبات الصباحية البسيطة والفعالة أيضا، يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول.

خل التفاح

يساعد مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح والعسل مع كوب من الماء على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد، وهو النوع الذي يحافظ على شرايين القلب.

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