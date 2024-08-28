باحثون يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لعلاج هذا المرض 

محمد اسماعيل - القاهرة - في خطوة واعدة لمكافحة مرض ألزهايمر، يعمل فريق من الخبراء البريطانيين على تطوير أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تشخيص المرض في مراحله المبكرة من خلال تحليل صور الدماغ، هذا المشروع الطموح، المدعوم ببيانات ضخمة، يهدف إلى تغيير وجه الرعاية الصحية للمرضى.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة "إندبندنت" يتألف الفريق من 20 خبيراً من جامعتي أدنبرة ودندي البريطانيتين، الذين يعملون كجزء من تعاون بحثي عالمي يسمى NEURii، أطلق قبل عام.

البريطانية، ستحلّل الدراسة بيانات الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المعلومات الموجودة في السجلات الصحية للعثور على الأنماط التي يمكن أن تشير إلى احتمالية تطور الحالة.

ويهدف الفريق إلى إنشاء أداة رقمية يمكن لخبراء الأشعة استخدامها عند فحص المرضى لتحديد مخاطر الإصابة بالخرف وتشخيص المراحل المبكرة من الأمراض ذات الصلة.

ويعتقدون أن عزل مجموعة من المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالخرف سيمكن من تطوير علاجات أكثر دقة لهذا المرض.

1.6 مليون صورة للمشروع

ومن المرتقب أن تحلّل الدراسة 1.6 مليون صورة بالتعاون مع لجنة المنفعة العامة والخصوصية للرعاية الصحية والاجتماعية، وهي جزء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا.

سيتم الاحتفاظ بالبيانات في مكان تابع للسلطات الصحية في اسكتلندا لاستخدامها في مجال تطوير الأبحاث المتعلقة بمرض الخرف.

وعلق البروفيسور ويل وايتلي على الدراسة التي قادها، واعتبر أن علاجات الخرف حالياً باهظة الثمن ونادرة وأبحاثها ما زالت غير دقيقة. واستدرك بالقول: "إذا تمكن الباحثون من جمع بيانات مجموعة كبيرة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف والمشاركة في التجارب العلمية، فيمكن البدء بتحقيق تطوير علاجات جديدة وفعالية للقضاء على الخرف".

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