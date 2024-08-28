كيف تؤثر حلاوة المولد على كليتيك وقلبك؟.. مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر، والذي يعتاد فيه معظم الأشخاص الاحتفاء بتناول حلويات المولد، لكن يتساءل البعض عن تأثير هذه الحلويات على صحة الكلى والقلب.

في هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ حلاوة المولد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الكلى والقلب.

وأوضح "القيعي" أنّ الإفراط في تناول حلويات المولد يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الضغط على الكلى، كما أنّ الارتفاع المزمن للسكر، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الفشل الكلوي أو تفاقم أمراض الكلى المزمنة.

وأضاف أن استهلاك كميات كبيرة من الحلويات يزيد من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، مما يساهم في الإصابة بالسمنة، وهي واحدة من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض الكلى، بينما السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر سلبًا على وظائف الكلى، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد أن الحلويات الغنية بالسكر والدهون يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة تناول الحلويات بشكل معتدل وتجنب الإفراط فيها، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، والحد من استهلاك السكر والدهون المشبعة بشكل عام.

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