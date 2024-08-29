ضرب بالكراسي.. فرح يتحول إلى معركة بسبب الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أثار حفل زفاف في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة القليوبية جدلًا واسعًا، بعد نشوب مشاجرة بين المعازيم بسبب نقص الطعام.

وثقت كاميرات المراقبة مشاجرة عنيفة في أحد الأفراح بمنطقة مسطرد، نتيجة عدم كفاية الوجبات المقدمة مقارنة بعدد المدعوين.

أظهرت لقطات الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع، أن سبب الاشتباكات كان عدم كفاية الطعام، مما أثار الذعر بين الحضور، فيما تطور الخلاف إلى اشتباكات عنيفة، حيث استخدم المتشاجرون الكراسي كأسلحة، رغم محاولات الصلح لإنهاء الشجار والحفاظ على أجواء الاحتفال.

وفي مشهد غير متوقع، استخدم أحد المعازيم طفاية حريق لفض المشاجرة العنيفة بين المدعوين، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

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