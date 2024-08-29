باحثون يكشفون علاقة مرونة العظام بطول العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى باحثون من البرازيل دراسة، لآلاف الأشخاص لقياس مرونة العضلات وتأثيرها على طول العمر، وتم جمع البيانات لأكثر من 3 آلاف شخص على مدى 28 عاماً، ووجد الباحثون أن الدرجات الأعلى من مرونة العضلات ترتبط بخطر أقل للوفاة.



وبحسب ما ذكره موقع "مديكال نيوز توداي"، توصل فريق البحث من عيادة "كلينيميكس" للطب الرياضي في ريو دي جانيرو، إلى أن الذين لديهم نطاقات مرونة أعلى يميلون إلى العيش لفترة أطول ممن لديهم نطاقات مرونة أقل.



وأظهرت النتائج أيضاً أن النساء، بشكل عام، لديهن درجة مرونة أعلى من الرجال.

وفحص البحث مدى مرونة المشاركين في 20 حركة لمفاصل الجسم، مع إعطاء درجة تقييم لكل منها.

مواضع المرونة



ومن أهم مواضع المرونة: الكاحل (درجتان)، والكتف (5 درجات)، والركبة (2)، والجذع (3)، والرسغ (2)، والورك (4)، والكوع (2).



وعندما تقل المرونة، قد يتسبب هذا في عدم عمل مناطق من الجسم بشكل صحيح.



مثلاً، إذا كان شخص ما يعاني من انخفاض المرونة في أوتار الركبة، فقد يؤدي هذا إلى شد أوتار الركبة. وعندما يحدث هذا، قد يسبب ألماً في الفخذين، ينتشر إلى أسفل الظهر، ويقلل من الحركة.



ويمكن تجنب فقدان المرونة من خلال روتين التمدد اليومي، الذي يستهدف مناطق معينة من الجسم، أو من خلال المشاركة في اليوغا.

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