قبل العودة إلى المدارس .. إليك قائمة الأطعمة التي تساعد على التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، وغالبًا ما يحتاج الطلاب أطعمة تساعدهم على التركيز، وتجنب الأطعمة التي تضر بصحة المخ، وفقًا لما ذكره "ناشيونال يونيفيرستي".

فالماء ضروري لتوصيل العناصر الغذائية إلى المخ وإزالة السموم. وعندما يصاب الشخص بالجفاف، لا يعمل دماغه بأفضل حالاته، ما يؤدي إلى التعب والصداع وانخفاض التركيز.

من السهل تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة أو مشروبات الطاقة، إلا أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى الجفاف.

لذا، بدلاً من ذلك اختر الماء، أو الشاي العشبي، أو الماء المنقوع بالفواكه لإضفاء نكهة إضافية.

وبينما يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز وظائف التفكير، يمكن لأطعمة أخرى أن تعيق التركيز وتسبب الخمول.

أطعمة تسبب الخمول



وتشمل الأطعمة التي يُنصح الطلاب بتجنبها قدر الإمكان: الوجبات السريعة، والمشروبات السكرية، والأطعمة المصنعة.

تسبب هذه الأطعمة ارتفاعاً وانخفاضاً سريعاً في نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز.



من ناحية أخرى، يساعد دمج بعض الأطعمة على تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز، مثل: التوت، والفواكه الحمضية، والشوكولاتة الداكنة، والمكسرات، والبيض، والأفوكادو، والسلمون، وزيت الزيتون، والشمندر (البنجر)، ومرق العظام، والكركم.

ومن الوجبات الصحية للطالب: سندويش الأفوكادو والبيض مع خبز أسمر. أو سلطة الخضراوات والسلمون مع زيت الزيتون.

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