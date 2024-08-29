هذا ما يحدث لكبدك وجهازك الهضمي عند تناول العيش الفينو.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحرص العديد من الأشخاص على تناول الخبز الفينو يوميًا، لا يقل عن ثلاثة أرغفة، نظراً لمذاقه اللذيذ، لكن الكثيرين يجهلون تأثير ذلك على صحة الجهاز الهضمي والكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الفينو غني بالكربوهيدرات التي تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الفينو يتسبب في حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخات والغازات، بسبب تخمر الألياف غير القابلة للهضم في الأمعاء، كما أن الفينو الذي يحتوي على كميات كبيرة من الملح والخميرة، يزيد من حموضة المعدة.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن تناول الخبز الفينو بكميات كبيرة يوميًا، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن والكبد، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، خصوصًا إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائيًا غير صحي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الفينو مصنوع من الدقيق الأبيض، الذي يرفع مستويات الأنسولين في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

اقرأ أيضًا:

ضرب بالكراسي.. فرح يتحول إلى معركة بسبب الوجبات

"سرك في بير".. ترتيب الأبراج الفلكية الأكثر كتمانا للأسرار

دولة تسجل 5 إصابات بـ جدري القرود.. فما هي ؟

كيف تؤثر حلاوة المولد على كليتيك وقلبك؟.. مفاجأة غير متوقعة

هل الشعور بالضيق والحزن مرتبط بالحسد؟.. اكتشف الحقيقة