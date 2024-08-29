هذا ما يفعله شرب كوبين من الشاي يوميا بعضلة قلبك.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، مثل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تؤدي دورا مهما في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، ولكن ما تأثيره على عضلة القلب عند تناول كوبين منه يوميا؟

تأثير شرب الشاي على عضلة القلب

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN لـ"الخليج 365" أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مثل النوبة القلبية، بالإضافة إلى، تحسين وظائف عضلة القلب، وبالتالي ضخ الدم بكفاءة أكبر إلى جميع أجزاء الجسم.

يُسهم استهلاكه أيضا في توسيع الأوعية الدموية، ما يقلل من الضغط على القلب.

فوائد صحية أخرى للشاي:

بالإضافة إلى فوائده للقلب، يوفر الشاي العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وتشمل:

نشيط الجهاز العصبي، وزيادة التركيز والانتباه.

تحسين الذاكرة.

خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

تقليل الالتهابات.

خفض ضغط الدم.

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