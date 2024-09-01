كيف تؤثر الدهون المفيدة والضارة على جسم الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نصحت يكاتيرينا كازاتشكوفا أخصائية الغدد الصماء بضرورة تناول دهون معينة واستبعاد أخرى، نظرا لاختلاف تأثيرها على الجسم.

وأشارت أخصائية الغدد الصماء أن الدهون تنقسم إلى "مفيدة" و"ضارة" لأنها تتكون من أحماض دهنية وجليسيرين، ونسبة هذه المكونات في الدهون تحدد فائدتها أو ضررها.

كما هناك دهون حيوانية المصدر ودهون نباتية المصدر، والنوع الأول موجود في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ومعظمها دهون مشبعة، ما يجعلها صلبة في درجة حرارة الغرفة.

أما النباتية فتحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وهي سائلة في درجة حرارة الغرفة وتعتبر أكثر فائدة للصحة.

ولكن هناك مجموعة خاصة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميجا-3 الضرورية لجسم الإنسان لأن الجسم لا يمكنه إنتاجها ولا يحصل عليها إلا مع الأطعمة وخاصة من الأسماك الدهنية(السلمون والتونة وغيرها) والمكسرات وبصورة خاصة الجوز.

كما أن الكوليسترول يرتبط بالدهون ما يثير خوف وقلق الكثير من الناس، مع أنه ضروري للجسم لأنه يشارك في إنتاج الهرمونات وفيتامين D، ولكن المشكلة تبدأ عندما يرتفع تركيزه في الدم.

وينتج جسم الإنسان الكوليسترول ويحصل على جزء منه مع الأطعمة الحيوانية المصدر لأن النباتية لا تحتوي على الكوليسترول.

وحذرت من استبعاد الدهون الحيوانية تماما من النظام الغذائي لأنها تحتوي على مكونات غير موجودة في الأطعمة النباتية، مثل حمض الأراكيدونيك الضروري لعمل الدماغ والجهاز العصبي، أي أن جسم الإنسان يحتاج لكليهما، ولكن بصورة متوازنة.

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