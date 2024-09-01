20 صورة جذابة لملكة جمال أمريكا 2024.. معلومات عن ألما كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُوِّجَت ألما كوبر، الضابطة في الجيش الأمريكي، بلقب "ملكة جمال أمريكا 2024".

أقيم حفل التتويج خلال الشهر الجاري على مسرح بيكوك الشهير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تنافست مجموعة من أجمل النساء في الولايات المتحدة على هذا اللقب المرموق، لكن إصرار ألما وثقتها بنفسها ساعداها في تحقيق هذا الإنجاز.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن ملكة جمال أمريكا 2024، وفقًا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "CBS News":

- ألما كوبر، تبلغ من العمر 22 عامًا.

- ولدت في مدينة أوكيموس بولاية ميشيجان في الولايات المتحدة.

- تعمل ضابطة في الجيش الأمريكي.

- حاصلة على درجة الماجستير في علوم البيانات من جامعة ستانفورد.

- فازت بلقب ملكة جمال أمريكا بعد 14 عامًا.

- يتابعها أكثر من 24 ألف متابع على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- تمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون في نوفمبر 2024.

- شخصية استثنائية تجمع بين الجمال والذكاء والإصرار.

تتميز بشخصية جذابة وذكاء حاد، مما جعلها محط أنظار الجميع منذ اللحظة الأولى لدخولها المسابقة.

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