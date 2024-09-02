هل يمكن منع أعراض الصداع النصفي؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أن تناول دواء أوبروجيبانت عند ظهور أولى علامات الصداع النصفي، يساعد في منع الأعراض.

وكشف موقع "ستادي فايندز"، أن المقصود بمرحلة المقدمة من الصداع النصفي التي يُنصح فيها بتناول الدواء، هي الفترة التي تظهر فيها علامات تحذير مثل التعب، أو تصلب الرقبة، أو الحساسية للضوء.

ولا يمنع دواء أوبروجيبانت نوبات الصداع أو يقلل تكرارها، وإنما يوقفها في بدايتها، ويتوفر بالاسم التجاري "أوبريلفي".

وينصح خبراء مايو كلينيك، بمناقشة استخدام هذا الدواء مع الطبيب، للموازنة بين فوائده وآثاره الجانبية المحتملة، علماً أنه لم تدرس كل آثاره على الرضاعة، أو الأطفال.

وفي الدراسة الجديدة التي أجريت في كلية طب ألبرت أينشتاين بنيويورك، أجرى الباحثون تجربة سريرية شملت 518 شخصاً عانوا من صداع نصفي بين 2 و 8 نوبات شهرياً.

ووجه المشاركون لتناول أوبروجيبانت أو دواء وهمي عندما عانوا من أعراض بداية الصداع، وشعروا بالثقة في أنه سيتبع ذلك في غضون ما بين ساعةو 6 ساعات.

وأظهرت النتائج أن الذين تناولوا الدواء كانوا أكثر إبلاغا عن قدرتهم على العمل بشكل طبيعي خلال الـساعات الـ24 ساعة التالية مقارنة مع الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وبعد ساعتين من تناول الدواء، أفاد المزيد من مستخدمي أوبروجيبانت بغياب "إعاقة" وإمكانية العمل بشكل طبيعي.

وحصل الدواء بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الصداع النصفي بمجرد بدايته، وتؤكد الدراسة الجديدة فاعليته، لكن بسبب حداثة العلاج يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه.