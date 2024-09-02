فوائد وأضرار البذور للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ناتاليا بالوبانوفا رئيسة قسم البيولوجيا العامة والصيدلة في جامعة "سينيرجي" أن البذور غنية بالزنك وأحماض أوميجا الدهنية وغير ذلك.

وبحسب صحيفة "إزفيستيا"، تحتوي بذور عباد الشمس، مثلا على الزنك وأحماض أوميجا وفيتامين Е والنحاس، وتؤثر إيجابيا في الشعر والأظافر والجلد، ولكن مع ذلك لا ينصح البعض بتناولها.

وتقول الطبيبة: "يسمح تركيب البذور بتقوية الجهاز العضلي وتحسين الدورة الدموية. لذلك ينصح من يمارس نشاطا بدنيا مكثفا ومنتظما بتناولها. كما أنها تحسن عمل الجهاز الهضمي والتوازن الحمضي القاعدي في الجسم".

وبالإضافة إلى ذلك، تحفز البذور عملية إنتاج التربتوفان في الجسم. والتربتوفان حمض أميني يحفز إنتاج هرمونات السعادة، لذلك يتحسن المزاج بعد تناولها ما يساعد على تخفيف التوتر.

وتقول: " ينصح بتناول ما لا يزيد عن 75 غراما من البذور في اليوم. ولا ينصح بإعطائها للأطفال الذي أعمارهم أقل من 1.5 سنة، لأنها غنية بالبروتين والدهون، لذلك يستغرق هضمها وامتصاصها فترة طويلة. كما لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة ومرض النقرس وأمراض الحلق والحنجرة وكذلك السمنة".