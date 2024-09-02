نانسي عجرم تتألق بإطلالة أنيقة ومريحة

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في عدة إطلالات لافته، حيث اعتمدت على عدد من الإطلالات التي خطفت بها الأنظار، بعد أن شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، والتي من الممكن أن تكون دليلك لإطلالة جذابة وأنيقة في الصيف.

ظهرت نانسي عجرم في واحدة من الإطلالات بـ فستان صيفي باللون الأبيض وبه خطوط سوداء، استعرضت فيه رشاقتها، وجاء بصيحة الأوف شولدر، واكتفت بأقراط طويلة، كما تركت شعرها منسدلاً.

وفي الإطلالة الثانية ظهرت بجامبسوت بنصف كم، وزينت هذه الإطلالة شعرها الذي قررت أن تتركه منسدلاً على كتفها، مما أضفى على مظهرها لمسة من الأنوثة والحيوية.

جاءت في الإطلالة الثالثة خاطفة للأنظار حيث ارتدت توب بدون أكمام قصير يظهر بطنها وتنورة قصيرة من نفس لون التوب، وتميزت الإطلالة بالأنوثة واللمسة الصيفية، واعتمدت على مكياج برونزي ناعم.

ظهرت أيضاً في إطلالة خلال قضائها عطلتها الصيفية مع عائلتها في مدينة خارج البلاد حيث اعتمدت على إطلالة كلاسيكية جاءت عبارة عن بنطلون من اللون الأسود قماش واسع، وبلوزة من اللون الأبيض، واعتمدت على ارتداء حقيبة يد صغيرة من اللون الأسود لتكمل بها الإطلالة، وتركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها.

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