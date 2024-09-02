ما أسباب ظهور البقع على الجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهور البقع على الجلد له أسباب مختلفة، بما فيها تناول أطعمة معينة، مثل البقدونس أو الجريب فروت التي تزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول الدكتورة بولينا راجيفا أخصائية الأمراض الجلدية: "تنسب إلى الأمراض الجلدية البقع بما فيها فرط التصبغ والبقع الداكنة على الجلد وأورام حميدة مزمنة والكلف والحزاز المسطح والنمش الشمسي والأورام الخبيثة"، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا لها، يمكن أن تظهر البقع الجلدية بعد ملامسة أنواع معينة من النباتات أو تناول الكرفس والبقدونس أو الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت لأنها تحتوي على مادة فوركومارين furocoumarins التي تزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية، حيث يظهر على الجلد أولا احمرار وتقرحات مصحوبة بحكة وحرقان، يتبعها فرط تصبغ طويل الأمد.

ووفقا لها، العوامل الرئيسية المسببة لظهور البقع على المناطق المكشوفة من الجسم، هي الاستعداد الوراثي والتعرض لأشعة الشمس وتقدم العمر.