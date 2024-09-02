تدمر كليتك.. 3 مشروبات ترفع مستويات السكر وتضر بالكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

توجد بعض المشروبات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، مما يؤثر على صحة الكلى والجسم بشكل عام.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إليك المشروبات التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما قد يتسبب في خلل في وظائف الكلى، وقد يصل الأمر إلى تلفها، لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية المغذية للكلى، مما يتسبب في نقص تغذية الكلى ويزيد من خطر الإصابة بتلفها.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات المضافة، مما يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر في الدم. كما تحتوي أيضًا على الفوسفور والمواد المصنعة، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

عصائر الفاكهة المحلاة

رغم أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، فإن إضافة سكريات إليها تتسبب في رفع مستويات السكر في الدم بشكل مضاعف، مما يلحق الضرر بصحة الكلى.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكريات المضافة ونسبة من الأملاح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويضر بصحة الكلى.

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