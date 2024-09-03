توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنياً: الشهر التاسع شهر مهم جدا يعطيك نظرة مختلفة للامور وكأنك اصبحت ناضج اكثر اهتمامتك ناجحة اكثر احتمال ان يكون في نوع من رغبة على التغلب على بعض الصعاب التي قد تمر بها بسبب المربعات الفلكية التي لا تزال تضغط عليك واهمها الشمش وعطارد من العذراء في مربعات مع زحل ونبتون في برجك بشكل عام شهر يحمل تحديات شهر غير سهل يحمل ظروف متقلبة

عاطفياً: تنطلق حياتك الاجتماعية نحو احتفالات فتطل على فترة عاطفية وعائلية اكثر وعدا مع انتقال الزهرة الى الميزان الصديق الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية ويوسع دائرة صداقاتك ويركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتاغم مع افكارك للعازب قد تحصل على قلب طالما سعيت اليه