أمل كلوني وحبيبة براد بيت يشعلان السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا

ظهر الممثل الحائز على العديد من الجوائز، جورج كلوني (63 عاما)، وزوجته المحامية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني (46 عاما)، على السجادة الحمراء لـ مهرجان البندقية السينمائي يوم الأحد، الأول من سبتمبر، لحضور العرض الأول لفيلم جورج الجديد "وولفز"، الذي يشاركه بطولته النجم براد بيت والذي حضر بدوره مع حبيبته الجديدة إينيس دي رامون.

وبالضبط، وكما هو متوقع، أطل الثنائيان بإطلالات براقة خطفت الأنظار، دعونا نستعرض لكم أبرز تفاصيلها في هذا المقال..

جورج كلوني اختار إطلالة تقليدية أنيقة ببدلة سوداء كلاسيكية، تتناسب مع ربطة عنق "بابيون" سوداء وحذاء رسمي، مما أبرز أسلوبه العصري بشعره الرمادي المميز.

ولفت جورج كلوني الأنظار برومانسيته المستمرة مع زوجته، إذ احتضنها بطريقة لطيفة نالت إعجاب محبيه، ممن أشادوا بقوة علاقتهما.

من جانبها، ظهرت أمل كلوني بفستان بلون أصفر زبدي، وهو أحد الألوان الأكثر رواجا في فصل الصيف هذا العام. الفستان كان طويلًا حتى الأرض، مما أعطى لمسة من الجاذبية، بينما تميز تصميمه بقصة صدر مدعمة وأشرطة من الدانتيل الناعم المتدلية على التنورة المكسوة بالكشكشات الناعمة.

ولإضافة لمسة من البريق، ارتدت أمل أقراط متدلية لامعة، ظهرت من خلف شعرها البني المتدلي، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة براقة أكملت إطلالتها المتألقة.

براد بيت (60 عاما) اختار أيضا إطلالة أنيقة ببدلة سوداء بالكامل من تصميم لويس فويتون، تميزت بقصة سراويل واسعة. ولكسر رتابة الأسود، ارتدى براد قميصا داخليا من الشبك تحت البدلة، مما أضفى لمسة عصرية على الإطلالة التقليدية.

بينما اختارت إينيس دي رامون فستانا أبيض طويلًا بإطلالة متباينة تماما مع إطلالة براد الداكنة. الفستان ذو الكتف الواحد كان محبوكاً على الجسم وأكملته بأقراط لامعة وشعر بني متدلي على الكتفين، مما أضاف لمسة من الرقي والأناقة.

بالإضافة إلى احتفالهما بفيلم جورج الجديد، لدى الثنائي كلوني سبب آخر للاحتفال في البندقية. ففي السابع والعشرين من سبتمبر، سيحتفلان بالذكرى العاشرة لزواجهما، الذي تم في عام 2014 في نفس المدينة الإيطالية، حيث ارتدت أمل فستان زفاف مصنوع خصيصا من الدانتيل الفرنسي من تصميم أوسكار دي لا رينتا.

لحظات لا تُنسى في مهرجان البندقية

يُذكر أن مهرجان البندقية السينمائي شهد العديد من اللحظات المهمة في حياة الثنائي كلوني. ففي عام 2017، ظهر جورج وأمل للمرة الأولى في مناسبة عامة بعد ولادة توأمهما، ألكسندر وإيلا، واللذين يبلغان الآن من العمر سبع سنوات. في ذلك الحدث، تألقت أمل بفستان من تصميم فيرساتشي بلون الليلك، بينما ارتدى جورج بدلة توكسيدو سوداء من أرماني.

وفي أغسطس 2023، حضر الزوجان حفل جوائز DVF السنوي لمصممة الأزياء ديان فون فورستنبرغ، حيث حصلت أمل على جائزة القيادة من DVF، متألقة بفستان وردي ناعم.

يذكر أن فيلم وولفز أو الذئاب " هو فيلم كوميدي من تأليف وإخراج جون واتس، يجمع بين جورج كلوني وبراد بيت في أدوار محترفين مكلفين بالتخلص من آثار جرائم قتل، إلا أن الظروف تجبرهما على التعاون، مما يؤدي إلى مواقف كوميدية.

وعلى الرغم من إعلان آبل عن نيتها عرض الفيلم في عدد كبير من دور السينما، إلا أنها قررت عرضه لفترة قصيرة في عدد محدود من الصالات قبل نقله إلى منصتها للبث في جميع أنحاء العالم، مما أحبط البطلين.

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