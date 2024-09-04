تدمر دماغك.. أنواع أطعمة ومشروبات تضعف الذاكرة وتؤثر على المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات على الذاكرة والمخ بشكل سلبي، لذا من المهم الالتزام بنظام غذائي صحي لتجنب أي مشكلات صحية.

وبحسب Medical News Today، يجب تجنب أطعمة ومشروبات لأنها تضعف الذاكرة وتؤثر سلبا على المخ، وهي:

المشروبات الغازية والسكرية

الإفراط في هذه المشروبات يزيد نسبة السكر في الدممما قد يؤدي إلى انهيار الطاقة فيما بعد، ويؤثر بدوره على التركيز، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة قد تمنحك التركيز بشكل مؤقت، لكنها تؤدي فيما بعد إلى تدهور صحة الدماغ وتدهور الحالة المزاجية وانخفاض كبير في الذاكرة.

الأطعمة المالحة

الإفراط في تناول الملح يمكن أن يسبب مشكلات في الإدراك، وخلل في وظائف الخلايا البطانية في المخ، والتهاب في الدماغ.

المعجنات

يفضل كثيرون تناول المعجنات والكعك والخبز الأبيض، لكن هذه الأطعمة ذات مؤشر جلوكوزي مرتفع وبالتالي قد يكون لها تأثير ضار على وظائف المخ.

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