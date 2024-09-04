يعشقه الملايين.. مشروب يحمي من السرطان والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مشروب "القهوة" قد يساعد على العيش لفترة أطول وتقليل خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

ما هي الفوائد الصحية للقهوة؟

-الوقاية من السكتة الدماغية.

-تجنب الإصابة بمرض الكبد.

-الحماية من مرض السكري من النوع الثاني.

-منع الإصابة بمرض باركنسون.

-الوقاية من أمراض القلب.

-منع حصوات المرارة.

كما أن شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وهذا المشروب الصباحي يعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، مثل أحماض الهيدروسيناميك والبوليفينول، ويمكن أن تسهم هذه المركبات في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة والحادة.

بالإضافة إلى مرض السكري، يمكن أن يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

كما أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يساعد الكافيين الموجود في القهوة في منع سرطان الجلد غير الميلانيني وبطانة الرحم.

تجنب القيام بهذا الأمر:

من الأفضل شرب الكثير من الماء عند تناول القهوة، لأن هذا المشروب يعمل كمدر للبول ويمكن أن يزيد من خطر الجفاف.

وأيضا يجب الامتناع أو التقليل من تناول القهوة أثناء الحمل أو ارتفاع ضغط الدم.

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