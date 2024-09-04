عدو خفي على سفرتك.. احذر تناول هذا الطعام يدمر السكر وضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البطاطس المقلية من الأطعمة المحببة لدى كثيرون، ولكن الإفراط في تناولها قد يضر بالصحة.

وكشف موقع "health" خطورة الإكثار من تناول البطاطس المقلية.

ارتفاع نسبة السكر في الدم:

البطاطس من الأطعمة غنية بالكربوهيدرات، لذا يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة، وخاصة عند الأشخاص المصابين بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين .

زيادة الوزن:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية إلى زيادة الوزن، نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية عالية بسبب كمية الزيت المستخدمة في القلي.

ارتفاع ضغط الدم:

الإفراط في تناول هذا الطعام قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والملح المضاف إليها بعد القلي.

مشكلات الجهاز الهضمي:

تناول كمية كبيرة من البطاطس قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والانتفاخ والغازات.

القلق والاكتئاب:

الاستهلاك المنتظم للبطاطس المقلية يرتبط بالاكتئاب والقلق.

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