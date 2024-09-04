لن تتوقع.. ماذا يحدث عند إضافة ملعقة من الخل عند سلق البيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:



البيض من الأطعمة التي لا غني عنها على وجبة الإفطار، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن، ولكن هل هل فكرت يوما ماذا يحدث عند إضافة الخل إلى الماء عند سلق البيض؟



عند إضافة الخل إلى الماء أثناء سلق البيض، يحدث تفاعل كيميائي بسيط يؤدي إلى نتائج مذهلة، وفقا لموقع "indiatimes".



منع التشقق

يعمل الخل على تسريع عملية تخثر بروتينات البيض، ما يسد أي شقوق صغيرة تظهر في القشرة ويمنع تسرب البياض.



سهولة التقشير

يساعد الخل على فصل القشرة عن البياض بشكل مثالي، ما يجعل عملية التقشير أسرع وأسهل بكثير.



نصائح أخرى لمنع تشقق البيض عند السلق

- عند إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء قبل سلق البيض، تزداد كثافة الماء، ما يقلل من الفرق في درجة الحرارة بين الماء داخل وخارج البيضة، وبالتالي يمنع حدوث التمدد السريع والتشقق.



- قبل البدء في عملية السلق، يفضل ترك البيض في درجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعة على الأقل، هذا يساعد على تقليل الفرق في درجة الحرارة بين البيضة والماء، ويقلل من خطر التشقق.



- لا تضع الكثير من البيض في الإناء نفسه، فالتلامس بين البيض أو اصطدامه بجدران القدر أثناء الغليان قد يؤدي إلى تكسره.



- بدلا من وضع البيض في الماء المغلي مباشرة، ضعه في الماء البارد، هذا يُسهم في طهي البيض بالتساوي ويقلل من فرص التكسير.

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