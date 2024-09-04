ألمانيا تسجل أول إصابة بفيروس "غرب النيل".. ما أعراضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت ألمانيا حالة إصابة بفيروس غرب النيل، الذي ينقله البعوض المحلي في البلاد للمرة الأولى العام الجاري، بحسب ما أكده معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وقالت السلطات إن الإصابة المحلية هي لامرأة أصيبت من بعوضة في منطقة ساكسونيا براندنبورج الحدودية بشرق البلاد.



كيف ينتقل؟

هذا الفيروس ينتقل عن طريق لدغات البعوض، بحسب cdc.



ماذا نعرف عن الأعراض؟

الحمى

الطفح الجلدي

الصداع

ألم الجسم

القيء

الإسهال.



هل له علاج؟

لا توجد أدوية محددة متاحة لعلاج فيروس غرب النيل، ولا تعالج المضادات الحيوية الفيروسات.

قد تساعد الراحة والسوائل ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف بعض الأعراض.

في الحالات الشديدة، يحتاج المرضى غالبًا إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج الداعم، مثل السوائل الوريدية، ومسكنات الألم، والرعاية.

ماذا يحدث للجسم عند إهمال وجبة الإفطار يوميا.. طبيب يجيب

"هيقوي قلبك ويظبط السكر".. نوع خضروات يفعل العجب بجسمك

ما هو مرض "الفايبرومايالجيا" الذي يسبب ألم في كافة أنحاء الجسم؟.. طبيب يجيب ويوضح الأسباب

من سيفوز في السوبر الأفريقي؟ ليلى عبد اللطيف تتوقع مفاجأة

3 أبراج فلكية تسعى إلى الخير ولا تنسى الجميل.. هل أحدهم في حياتك؟