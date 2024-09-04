بسبب اللحم.. لن تتوقع ما حدث مع رجل هندي داخل قطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض رجل مسن للصفع والإساءة بشكل متكرر على متن قطار متحرك من قبل الركاب الذين اشتبهوا في أنه يحمل لحوم البقر في ولاية ماهاراشترا بالهند.

وبحسب ndtv، شاهد العشرات ما حدث للرجل، وظهر بعضهم بابتسامات على وجوههم، لكنهم لم يفعلوا شيئًا لمساعدة الرجل.

ويظهر الفيديو المزعج، ما يقرب من اثني عشر رجلاً يستجوبون أشرف منيار بشأن مادة تشبه اللحوم في صندوقين بلاستيكيين كبيرين كان يحملهما: "ماذا تحمل؟ إلى أين أنت ذاهب؟ من أين أنت؟".

وتمكن الرجل المسن، الذي بدا عليه الاضطراب بشكل واضح، من الرد بشكل ضعيف بأنه يأخذ اللحوم لأسرة ابنته، كان السيد مونيار، المقيم في منطقة جالجاون، مسافرًا على متن قطار دول إكسبرس إلى منزل ابنته في ماليجاون.

ولم يرض الرجال عن رده، فواصلوا استجوابه بشأن اللحوم وتسجيل المحادثة على هواتفهم، وفي إحدى المرات، قال الضحية إن الصناديق تحتوي على لحم الجاموس.

"سنعرف ذلك (نوع اللحوم) بمجرد أن نجري عليه الاختبار"، رد أحد الرجال. "إنه موسم الصوان، إنه مهرجاننا وأنتم تفعلون هذا"، قال آخر.

يعتبر شهر ساوان، أو شهر شرافان، أحد الأشهر الأكثر قداسة بالنسبة للهندوس.

ويحظر قانون الحفاظ على الحيوان في ولاية ماهاراشترا لعام 1976 ذبح الأبقار والثيران الصغيرة، ولا يشمل الحظر الجاموس.

وأكد مفوض السكك الحديدية وقوع الحادث وسجل تقرير معلومات أولي في هذا الشأن، وقال إن شرطة السكك الحديدية تبحث عن الركاب الذين اعتدوا على الرجل بالضرب.

وبعد انتشار الفيديو، اتصلت شرطة السكك الحديدية الحكومية بالشخص المسن الذي لم يكن مستعدًا في البداية لتقديم شكوى.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنين من المتهمين وهما من سكان مدينة دهولي، كما تم إرسال فريق من الشرطة إلى دهولي للبحث عنهما.

وانتقد جيتندرا أوهاد، زعيم معسكر شاراد باوار التابع لحزب المؤتمر الوطني بالهند، الحادث وألقى باللوم على حالة القانون والنظام في الولاية، وقال: "ضربه بعض الشباب لأنهم اعتقدوا أنه يحمل لحوم البقر، هذه ليست ولاية ماهاراشترا، هذه ليست ثقافتنا. إلى أين سينتهي هذا؟".

وأضاف "80% من الناس في ولاية ماهاراشترا ليسوا نباتيين، هذه هي ولاية ماهاراشترا الخاصة بنا. 95% من الناس على الخط الساحلي ليسوا نباتيين. نحن نحترم جميع الأديان. نحن نحترم الجينيين أيضًا، ولكن ما هذا الكراهية لضرب الناس على أساس الشك؟، كيف لا يخجلون من ضرب شخص في مثل عمر والدك؟".

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