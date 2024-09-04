هذا ما يحدث للكبد والقلب عند تناول الكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:



يحظى الكشري بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن كيف يؤثر تناوله على صحة الجهاز الهضمي والكبد؟



الكشري والجهاز الهضمي:



الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أوضحت لـ"الخليج 365" أن بالرغم من أن الكشري غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، إلا أنه يسبب مشكلات هضمية لبعض الأشخاص، خاصة مرضى القولون العصبي، وذلك لأن الألياف الزائدة تزيد من أعراض المرض مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.



لذا، ينصح مرضى القولون العصبي بتجنب تناول الكشري أو تناوله باعتدال.



الكشري والكبد:



يحتوي الكشري على نسبة عالية من الدهون والبروتينات، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة، فإنها تزيد من عبء العمل على الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، حيث يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى تفاقم حالتهم وتراكم الدهون في الكبد.



مخاطر أخرى للإفراط في تناول الكشري:



بالإضافة إلى تأثيره على الجهاز الهضمي والكبد، فإن الإفراط في تناول هذه الوجبة تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل:



زيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ماذا يحدث للجسم عند إهمال وجبة الإفطار يوميا.. طبيب يجيب

"هيقوي قلبك ويظبط السكر".. نوع خضروات يفعل العجب بجسمك

ما هو مرض "الفايبرومايالجيا" الذي يسبب ألم في كافة أنحاء الجسم؟.. طبيب يجيب ويوضح الأسباب

من سيفوز في السوبر الأفريقي؟ ليلى عبد اللطيف تتوقع مفاجأة

3 أبراج فلكية تسعى إلى الخير ولا تنسى الجميل.. هل أحدهم في حياتك؟