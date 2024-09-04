4 أسباب خفية وراء نومك المتقطع ليلا.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

النوم المتقطع في الليل مشكلة يعاني منها كثيرون، إذ تسبب التعب والشعور بالنعاس في صباح اليوم التالي، كما يمكن أن يؤثر على تركيزك، لكن هل تعرف الأسباب وراء هذه الحالة؟.

كيف يؤثر النوم المتقطع على الجسم؟



يرتبط النوم ارتباطا وثيقا بالعديد من الوظائف الجسدية والعقلية، يمكن أن يؤدي الأرق إلى مجموعة من المشكلات الصحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ولهذا السبب يعد النوم جزءًا مهمًا من روتينك اليومي، فهو يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ويقوي الذاكرة، ويمنحك بداية نشطة لليوم.

4 أسباب خفية وراء نومك المتقطع ليلا:

انقطاع التنفس أثناء النوم



انقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب خطير في النوم يسبب انقطاعات متكررة في التنفس، وهو أكثر شيوعًا بين الرجال، وتشمل أعراضه الشخير بصوت عالٍ والشعور بعدم الراحة حتى بعد النوم.

القلق



يؤثر القلق بشكل كبير على نومك، وقد يؤدي إلى اضطراب النوم، وإذا كنت تحت الكثير من التوتر والضغط، فقد يكون نومك خفيفًا أو لا تنام على الإطلاق.

الألم المزمن



المعاناة من الألم المزمن أمر شائع في أمراض مثل التهاب المفاصل والسرطان، إن آلام الرقبة أو الظهر المزمنة سواء كانت مستمرة أو متقطعة قد تجعلك مضطربًا وتؤثر على النوم، والأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم وغالبًا ما يعانون من النوم المتقطع.

الكافيين



قد يؤثر تناول الشاي أو القهوة أو أي مشروب طاقة قبل ساعتين من موعد النوم على جودة نومك، فالكافيين يبقيك مستيقظًا أو يؤخر النوم في موعدك المعتاد، كما أنه يعزز طاقتك ويعطل دورة نومك إذا تناولته قبل الذهاب إلى الفراش.

نصائح للنوم بشكل أفضل ليلا:



اليوجا



إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، فحاول التركيز على تنفسك، وومارسة اليوجا من أجل الاسترخاء والنوم المريح، كما يمكن أن يقلل التنفس العميق من مستويات القلق ويبطئ معدل ضربات القلب ما قد يساعد على النوم.

اصنع قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها



إذا كان العمل المعلق يجعلك قلقًا في الليل ويقطع نومك، فمن الأفضل أن تخطط مسبقًا بدلاً من أن تنزعج، إن إعداد قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش يساعدك على النوم بشكل أفضل، كما أنه يقلل من التوتر غير الضروري ويساعدك على النوم بشكل أسرع.

اقرأ كتابا



تذكر أنك عندما كنت طالبًا، كان مجرد تصفح صفحات كتاب يجعلك تشعر بالنعاس، قد يكون من المفيد تجربة هذه الحيلة للنوم، بدلًا من قضاء الوقت في تصفح الصفحات، اقرأ كتابًا، قد يساعدك ذلك على النوم بشكل أسرع من استخدام هاتفك.

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