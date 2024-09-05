الامارات | مطرب مُقنَّع في مصر يحقق شهرة واسعة .. ولا أحد يعرف وجهه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقناع يخفي معالم وجهه، وبصوت مميز شغل فنان شاب الساحة الفنية المصرية مؤخرًا حين استطاع تحقيق شهرة واسعة للغاية، دون أن يخضع لشرط الوسامة فلا أحد حتى الآن يعرف وجهه لدرجة أنه يعرف الآن باسم المطرب المقنع. لكن تكهنات كثيرة حول الشخصية الحقيقية لهذا المقنع وأسماء متوقعة عديدة يقدمها كثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحول "توو ليت" وهو الاسم الفني للمطرب المقنع إلى ترند يتنافسون على توقع اسمه.

"توليت" أطلق أخيرا أغنيته الجديدة بعنوان “حبيبي ليه” ضمن ألبوم غنائي بعنوان “كوكتيل أغاني” وحقق من خلاله انتشارا كبيرا، رافقه فضول عارم في الشارع لمعرفة من هو هذا المطرب المتخفي ؟!

وانتشرت إشاعات قوية أن توو ليت هو عبدالله عمرو دياب وذلك بعد ظهوره في كليب أغنيته الجديدة “حبيبي ليه” في زي يشبه الزي الذي ارتداه عمرو دياب في فيلم “آيس كريم في جليم”، كما قلد دياب عندما قاد دراجة بخارية في الكليب. ولذلك ظن الكثيرون أن المطرب المقنع هو نجل الهضبة عمرو دياب. كما سرت شائعات أن "توو ليت" هو مطرب الراب خفاجي ثم اعتقد البعض أن المطرب المقنع هو مغني الراب مهاب نظرًا للشبه الكبير بين عينيه وعيني توليت.

ولم تتوقف محاولات اكتشاف هوية توليت عند ذلك، حيث يشاع أيضا أنه التيكتوكر حسن بيسو والبعض يتكهن بأنه التيكتوكر تميم يونس. لكن جميعها تكهنات لم يتم إثباتها حتى الآن لتبقى شخصية المطرب المقنع مجهولة رغم إحيائه في الفترة الأخيرة عدة حفلات مباشرة أمام الجمهور لكنه كان يحرص على تثبيت القناع على وجهه بشكل محكم.