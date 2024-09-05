الامارات | مشعوذ عراقي اعتقلته الشرطة فهدَّد بتحويل أفرادها إلى "ضفادع"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الأنبار العراقية، حادثة غريبة بعد اعتقال السلطات الأمنية في المحافظة عصابة مكونة من 6 أفراد تخصصت في جرائم السحر والشعوذة.

وكان يمكن لهذه الحادثة أن تكون عادية كباقي الحملات الأمنية، لكن الغريب فيها أن رئيس العصابة ظل متقمصاً دور المشعوذ حتى داخل مركز الشرطة بعد الحجز وأبلغ المتهمين المسجونين معه في وقتٍ لاحق بعد اعتقاله أنه سيحوّل أفراد القوة التي اعتقلته إلى "ضفادع"، وكما نُقل عن الموقوفين المعتقلين معه فقد "كان جاداً للغاية" وهو يخبرهم بذلك.

وكان العراق قد سجّل منذ بداية العام الجاري، تصاعدا خطيرا في أرقام الجريمة، عزاه مراقبون للظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.