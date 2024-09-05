ثمرة واحدة من هذه الفاكهة تعمل كمنظف للشرايين.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - التفاح الأحمر من الفواكه ذات المذاق اللذيذ، وتناول ثمرة واحدة بشكل مستمر، يساعدك على التخلص من الدهون وتنظيف الشرايين.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية الحيوية، إنه يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، وهو صديق القلب من الدرجة الأولى.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التفاح غني بمضادات الأأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتحمي الخلايا من التلف، وتقلل التهاب الجسم، مما يساعد على تقليل حطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارات إلى أن التفاح الأحمر مليء بالألياف، القابلة للذوبان، والتي تحسن من نسبة الكوليسترول المرتفعة، وتساعد على خفضه، مما يقلل خطر الإصابة بالقلب.

وأكدت على أن التفاح غني بالبوتاسيوم، وفيتامين سي، وكلاهما مهمان لصحة القلب، حيث يعمل على ضبط ضغط الدم، وبالتالي، تقوية جدران الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الأوعية الدموية.

وهناك فوائد أخرى للتفاح تتمثل فيما يلي:

صحة الجهاز الهضمي.

الوقاية من السرطان.

صحة العظام.

ونصحت بتناول قشور التفاح لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات، وتضمينه في الوجبات الغذائية بشكل أساسي، لاستفادة منه.

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