لماذا نعطس عند شم التوابل الحارة؟ لن تتخيل الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور محمد الزغبي يقول، العطس رد فعل طبيعي لجسمنا لحماية نفسه من المهيجات وعندما نشم التوابل الحارة، فإننا في الواقع نثير رد فعل دفاعي في الجهاز التنفسي

مادة الكابسيسين

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن المكون النشط في الفلفل الحار هو مادة الكابسيسين، هذه المادة تعمل على تنشيط مستقبلات الألم في الفم والأنف.

قد يبدو هذا غريباً، ولكن هذا التنشيط هو ما يمنحنا الشعور بالحرارة واللاذع.

إشارة عصبية

وتابع من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عندما تتعرض هذه المستقبلات للكابسيسين، فإنها ترسل إشارة عصبية إلى الدماغ، الدماغ بدوره يفسر هذه الإشارة على أنها تهديد محتمل للجهاز التنفسي.

رد فعل دفاعي

وأشار إلى أن يقوم الدماغ بإرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم في العطس. هذا يساعد على طرد أي مادة غريبة قد تكون دخلت الأنف، مثل جزيئات الكابسيسين.

نعطس عند شم التوابل الحارة لأن أجسامنا تعتقد أن هناك شيئًا ما يحاول مهاجمة الجهاز التنفسي، وبالتالي تحاول طرده.

لماذا لا نشعر بنفس الشعور مع جميع أنواع الحرارة؟

الحرارة الجافة

الحرارة الناتجة عن النار أو الشمس مثلاً لا تسبب العطس لأنها لا تحتوي على مادة كيميائية تحفز مستقبلات الألم.

الحرارة الرطبة

الحرارة الرطبة مثل البخار قد تسبب تهيجاً في الأنف ولكنها لا تسبب نفس الشعور الحارق الذي يسببه الكابسيسين.

لماذا نستمتع بطعم الأطعمة الحارة؟

على الرغم من أن الكابسيسين يسبب إحساسًا بالحرق، إلا أن الكثير من الناس يستمتعون بطعم الأطعمة الحارة، هذا يرجع إلى إطلاق الجسم لبعض المواد الكيميائية التي تسبب الشعور بالسعادة والإدمان.

الفلفل الحار يستخدم في الطب الشعبي

يستخدم الفلفل الحار في العديد من الثقافات لعلاج العديد من الأمراض، مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات.

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