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الامارات | بريطانيا تتهم «غوغل» باستغلال نفوذها في الإعلانات

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، أمس الجمعة، إنها وجدت مبدئياً أن شركة «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» أساءت استخدام وضعها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة. وذكرت هيئة المنافسة والأسواق أنها تعتقد أن «غوغل» تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة، من خلال تفضيل الإعلانات الخاصة بها، والتي قد تضر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين. وقالت جولييت إنسر، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق: «وجدنا مبدئياً أن (غوغل) تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة في ما يتعلق بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الشبكة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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