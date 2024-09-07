الامارات | حقيقة سقوط نيزك في العراق.. هيئة الأنواء الجوية: لا شيء يدعو للقلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم (السبت)، حقيقة سقوط نيزك في الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الضوء الذي شوهد أمس (الجمعة) ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.

وقالت، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، إن «الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي الى زرع الإرباك لدى المواطنين».

وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، سلمان صدام البهادلي، أنه «بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي».

ولفت إلى أن «أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك»، مؤكداً أنه «لا شيء يدعو للقلق».