فيديو أثار ضجة.. سائق يصفع امرأة على وجهها وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حجزت امرأة في بنغالورو سيارة عبر إحدى شركات وسائل النقل لكنها بعد ذلك ألغت الرحلة واختارت سيارة أخرى للوصول إلى وجهتها.

وبدأت المشكلة عندما غضب السائق ودخل في جدال حاد معها وتصاعد الموقف وصفعها على وجهها أمام سائق سيارة آخر، وفقا لموقع "news18".

وألقت شرطة بنغالورو القبض على السائق بعد انتشار مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الفيديو بإلغاء رخصة قيادة السيارة واعتقاله.

وعلق شخص آخر: "سلامة النساء لها أهمية قصوى".

وعلقت أخرى: "يجب على شرطة مدينة بنغالور اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد السائق، لأن أفعاله لا تعرض الأفراد للخطر فحسب، بل تشوه سمعة المدينة أيضا".

وأضاف آخر: "كيف يجرؤ على ذلك، يجب إلغاء رخصته وعقوبته".

وذكر أحد االأشخاص: "هذا أمر مقزز للغاية يرجى اتخاذ الإجراء اللازم على الفور".

واعترفت المرأة أنها ألغت الرحلة عندما كانت السيارة على بعد دقيقة واحدة فقط.

وحصد الفيديو أكثر من 66500 مشاهدة.

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