دراسة: مليارات الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا أن مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على ما يكفي من العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية في وجباتهم الغذائية.

وحلل الباحثون بيانات غذائية من 185 دولة، تغطي 99.3% من سكان العالم.

ووجدوا أن أكثر من 5 مليارات شخص لا يحصلون على ما يكفي من: اليود، أو فيتامين هـ، أو الكالسيوم في وجباتهم الغذائية، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وقد يؤثر نقص الحديد على 65% من الأشخاص، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص، لأنه السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم، والذي يؤدي إلى التعب، والضعف، وضعف الوظائف الإدراكية.

كما تمثل هذه البيانات نسباً مذهلة من سكان العالم، حيث يبلغ نقص اليود 68%، وفيتامين هـ 67%، والكالسيوم 66%.

ويفتقر أكثر من 4 مليارات شخص إلى ما يكفي من الريبوفلافين، وحمض الفوليك، وفيتامين سي.

ومعظم الناس لا يستهلكون ما يكفي من المغذيات الدقيقة الأساسية المتعددة.

وكشفت الدراسة أيضا عن أنماط مثيرة للاهتمام في نقص المغذيات بين النساء والرجال.

وكان لدى النساء عموماً معدلات أعلى من عدم كفاية تناول اليود، وفيتامين ب12، والحديد، والسيلينيوم.

بينما كان الرجال أكثر عرضة لنقص مستويات المغنيسيوم، وفيتامين ب6، والزنك، وفيتامين سي، وفيتامين أ، والثيامين، والنياسين.

يمكن أن يكون لهذه النواقص عواقب بعيدة المدى على الدماغ والعظام والغدة الدرقية ووظائف عديدة في الجسم.

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